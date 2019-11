Faîtes clignoter la LED verte embarquée de la Raspberry Pi.

Vous avez probablement déjà vu que la Raspberry Pi possède deux LEDs directement soudées sur la carte, une rouge et une verte. Mais saviez-vous qu’il est possible de contrôler cette LED verte, et parfois même la rouge ?

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment nous pouvons utiliser la LED verte de la Raspberry Pi en la faisant clignoter pour transmettre un message.

Le matériel nécessaire

Le point intéressant avec cette LED verte, c’est qu’elle est déjà embarquée sur la Raspberry Pi. Par conséquent, nous n’aurons besoin d’aucun matériel supplémentaire. Il nous suffit donc de :

Et comme (presque) à chaque fois, un moyen de contrôler la Raspberry Pi, par exemple en SSH.

À quoi servent les LEDs embarquées de la Raspberry Pi ?

Les Raspberry Pi possèdent deux LEDs (sauf les modèles Zéro qui n’ont que la verte), une rouge et une verte. Ces LEDs sont utilisées par la Raspberry Pi pour nous indiquer des informations sur son état de fonctionnement.

Ainsi, la LED rouge est directement reliée à l’alimentation électrique de la Raspberry Pi. Elle nous permet donc de savoir si oui ou non notre Raspberry Pi reçoit du courant.

La LED verte de son côté nous fournit des informations un peu plus complexes, essentiellement au moment du démarrage.

La façon dont la LED clignote donne des informations sur l’avancement du boot.

Je ne vais pas vous faire une retranscription complète du dictionnaire Raspberry Pi/Humains, mais sachez que selon la façon dont cette LED clignote, vous pouvez savoir si la Raspberry Pi boot correctement ou si elle rencontre une erreur, et le cas échéant le type de cette erreur.

Allumer la LED verte de la Raspberry Pi, c’est écrire dans un fichier !

Une fois la Pi allumée, la LED verte reste éteinte tant qu’il n’y a pas d’activité sur la carte SD.

Il est possible de modifier légèrement ce comportement et de contrôler nous même la façon dont la LED s’allume, simplement en écrivant dans un fichier !

Dans un premier temps, nous allons devoir modifier le comportement par défaut de la LED en écrivant none dans le fichier /sys/class/leds/led0/trigger avec la commande ci-dessous :

sudo sh -c "echo none > /sys/class/leds/led0/trigger"

Une fois cette commande passée, si vous ouvrez ce fichier vous verrez qu’il ne contient pas réellement none comme on pourrait s’y attendre, mais une ligne ou none est entre [] de façon à montrer que c’est le mode sélectionné.

Le comportement pas défaut étant écrasé, il ne nous reste plus qu’à contrôler nous même la LED. Et pour ça, rien de plus simple !

Pour allumer ou éteindre la LED, il nous suffit d’écrire dans le fichier /sys/class/leds/led0/brightness .

Si vous écrivez 1, la LED s’allume, si vous écrivez 0, elle s’éteint.

sudo sh -c "echo 1 > /sys/class/leds/led0/brightness" #allume la led sudo sh -c "echo 0 > /sys/class/leds/led0/brightness" #éteins la led

Pour information, sur les modèles les plus récents vous pouvez gérer la LED rouge de la même façon, en remplaçant led0 par led1 .

Contrôler les LEDs de la Raspberry Pi, à quoi ça sert ?

Mais au final, allumer ou éteindre les LEDs de la Raspberry Pi, à quoi ça peut bien servir ?

Déjà pour la LED rouge, pouvoir l’éteindre peut vous permettre de diminuer un peu le courant utilisé (c’est négligeable, évidemment) et de la rendre plus discrète.

Mais dans l’ensemble, cela va surtout vous permettre de donner des informations à un utilisateur sans avoir le moindre périphérique branché, ni écran, ni enceinte, rien !

Par exemple, vous voulez faire une badgeuse pour tag RFID. On pourrait imaginer un code couleur au moment d’ajouter un nouveau badge. La LED rouge clignote tant qu’on attend le badge, la LED verte s’allume quand le badge est allumé, la rouge reste fixe et la verte éteinte quand l’opération d’ajout se termine.

Autre exemple, nous pourrions faire un script permettant de lire l’adresse IP de la Raspberry Pi au démarrage en lisant le nombre de clignotement de la LED verte !

Finalement, il y a beaucoup d’informations que nous pouvons échanger directement depuis la Raspberry Pi, sans avoir besoin d’y brancher quoi que ce soit, juste en utilisant les LEDs embarquées !